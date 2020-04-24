《光榮島轉來》本週六播出總決賽，也邀請即將播出的《國際橋牌社》演員陳家逵以戲劇領域專家擔任評審，陳家逵在講評時希望小朋友能以更輕鬆的方式融入表演中，不要以朗讀的形式過分強調台語聲調，才能展現角色的個性，現場更應主持人要求示範鴨子的阿嬤，有氣無力地叫「呱…呱」贏得全場掌聲，主持人再加碼要求演出阿嬤的阿嬤，只見他氣息微弱地叫出「呱」讓大家嘖嘖稱奇。

邵大倫在介紹參賽組合「花肥」時，打趣他們一位是花一位是肥，讓楊小黎趁機笑他：「你有資格說別人肥嗎？」邵大倫則回嗆：「你小時候沒有肥過嗎？」楊小黎妙回：「所以我小時候跟郝劭文當螢幕情侶，現在換成你。」讓邵大倫啞巴吃黃蓮，作勢翻臉離場。

二位主持人看見選手們一路上成長茁壯，邵大倫表示印象最深刻的就是小朋友在表演時滿滿的笑容，表演內容包含歌仔戲、合唱團等不同形式非常厲害。楊小黎則感謝該節目讓她有機會能好好學習正確的台語，台語越來越好，現場並小秀身手以台語說出：「生活中學習，步步去別著急。」讓邵大倫忍不住虧她：「現在都會押韻囉！」楊小黎笑回:「感謝林聰明老師。」

(中時 )