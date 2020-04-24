台灣證券交易所表示，為保護公益及維持市場交易穩定機制，證交所正研議修正相關規範，就指數股票型基金(ETF)等相關商品，如發生單位淨資產價值(NAV)達到零或為負數，即予停止買賣與終止上市。

證交所表示，近期全球金融市場受新冠肺炎疫情變化而波動加劇，金融資產資格皆受到相當程度衝擊，其中ETF淨資產價值繫於其追蹤指數表現及發行人複製指數表現能力，當指數成分價格波動劇烈時，各類型ETF淨資產價值深受影響，部份ETF淨值甚至大幅下跌。為保護公益及維持市場交易穩定機制，證交所研議修正相關規範，如發生單位NAV達到零或為負數者，考量該等基金規模或有無法繼續經營情事，規劃於單位NAV達到前項標準時，即予停止買賣與終止上市。

證交所表示，為使投資人瞭解相關風險，已洽請ETF發行人提醒投資人，如其期貨型ETF於最近30個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之八十五時，應於其官網揭示該檔ETF最初單位淨資產價值、最近30個營業日基金平均單位淨資產價值及累積跌幅等資訊，以利投資人了解基金操作現況。

(時報資訊)