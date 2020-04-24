蘋果新款iPhone SE今日正式開賣，各家業者也紛紛統計出最受歡迎的機款、容量，黑色、白色依舊是消費者首選，容量則以128GB最受青睞，新款iPhone SE打出平價旗艦的概念，也成功在開賣首日，吸引消費者目光。

中華電(2412)表示，今日於全台500餘間指定服務據點及中華電網路門市正式開賣全新iPhone SE，市場反應熱烈，上午8點中華電網路門市開賣後，網站流量較平日成長近3倍，依中華電信服務據點及網路門市最新銷售資料統計，容量以128GB銷售佔7成最為搶手；顏色則以黑色最受果粉愛戴，占比達5成5，其次為白色，占3成5，另外，整體熱銷機型前3名分別為「iPhone SE 128GB黑」、「iPhone SE 128GB白」、及「iPhone SE 64GB黑」，顯示iPhone經典色仍是主流。

台灣大(3045)表示，電商momo與myfone購物今早8時開賣蘋果iPhone SE，截至中午為止，首波預購銷售數量已超過8成，其中，電商銷售數以128G最夯，約占7成；顏色部分黑色則占5成，白色占3成，由於疫情影響，加上開賣日天氣濕冷，許多民眾改在網路購機，不過，仍有熱情首位果粉，今早在門市11點開始營業時，就直接選購128GB的黑色空機。

遠傳(4904)表示，今日8:00起正式開賣iPhone SE，截至下午4點統計，遠傳官網完成iPhone SE預約申辦的比例，較去年iPhone 11首賣當日成雙倍成長，觀察遠傳官網與門市的首日申辦情形，有超過5成的消費者選購容量128G機型，顏色以黑色與白色最受歡迎，各占5成與3成；並以搭配$999資費為大宗，占比高達7成，顯示享有上網吃到飽不降速、網內互打免費的「雙飽」優惠，最受精打細算的果粉喜愛。今年受疫情影響，加上母親節送禮需求增溫，網路門市開出紅盤，遠傳官網iPhone SE 256G容量的白、黑、紅三個顏色、128G紅色已全數售鑿，遠傳旗下電商friDay購物則在開賣3小時內，首批現貨500組全數完售，以128GB黑色款最受果粉歡迎。

台灣之星表示，截至今(24)日上午7點，申辦量達去年iPhone 11預購的4倍，超過7成消費者選擇搭配月租599元資費方案，其中新用戶比例高達85%，顯見台灣之星預購資費深獲消費者青睞，同時，台灣之星也觀察到這一波換機熱潮中，續約用戶近半數原本即為iPhone使用者，而之中更有超過65%使用iPhone 7或此前的系列機款，可見新款iPhone SE的價位即便在市場消費力普遍遭受新冠肺炎的波及下，仍對價格敏感型消費者具備強烈的升級吸引力。

(時報資訊)