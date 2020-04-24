新冠肺炎疫情全球蔓延，經濟活動停頓衝擊許多產業，永慶房產集團再次展現經營優勢，第一季業績較去年同期成長10%，今年截至目前全台新展店50店，約佔15大房仲新展店數的近四成；並持續在全台21縣市的店數市佔穩居第一。 永慶集團今年第一季全台新展店50家，而六都中，新北、桃園、台中、高雄店數成長更屢傳捷報，較去年同期成長50%以上，新加入的加盟店東中有6成為其他品牌人員認同永慶經營理念轉招加入。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，持續逆勢成長的兩大關鍵要素，一是創新科技服務，客戶透過永慶快搜app「實境找房」服務，在家就能如臨現場，輕鬆賞屋，掌握周邊生活圈。而這波疫情也似乎助長了線上看屋表現，根據永慶房屋統計，近期網站表現就比去年同期大幅成長，流量增加四成、留言來電量成長25%、App下載量成長20%、新增會員數增加16%。

第二是永慶領先政府推出實價登錄3.0，是目前房仲業唯一揭露成交行情資訊至門牌的服務，透明的房價資訊，將購售屋決策權交回給消費者，獲得消費者廣大迴響，單周平均發出近萬份資料。葉凌棋強調，這兩項絕對優勢，不僅讓我們贏得消費者的信賴，也成為加盟店東心中的選擇因素之一。

永慶房屋擴大徵才雙北市就提供有上千個職缺，提供更多就業機會，希望讓轉職者及社會新鮮人有一個安心且能永續發展的就業環境，為台灣社會安定盡一份企業社會責任。

(時報資訊)