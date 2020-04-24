利用牆壁或門做爬牆伸展，伸展至可忍受的疼痛範圍，每次停留15秒，每回5次，同樣每日3至4回。（台大新竹分院提供／邱立雅竹市傳真）

患有糖尿病多年的徐女士本身慣用右手，自家經營餐廳偶爾需搬抬重物，5個月前因機車車禍造成左肩挫傷，X光片顯示無明顯骨折。經過數星期休養後，她發現左手臂漸漸無法完全舉高，連梳個頭都很困難，只好求診骨科醫師。經醫師評估檢查後，診斷為沾黏性關節囊炎，也就是俗稱的五十肩。經過短期的藥物舒緩症狀及數個月的復健治療，她的左肩活動度改善許多，日常生活及工作均可自理。

台大醫院新竹分院骨科部醫師曾渥然說明，沾黏性關節囊炎又稱為冰凍肩、五十肩，主要的症狀為肩膀關節各個方向的活動度均下降，主動及被動的動作均受影響，且影像學上並無特別的其他問題。好發在40至60歲之間的女性，有可能雙側肩膀都會患此病症，但多半都會間隔一段時間發作，鮮少同時發生。

五十肩的危險因子包含新陳代謝疾病例如糖尿病及甲狀腺疾患等，曾渥然表示，根據研究指出，糖尿病患者比控制組有高達5倍的機率罹患沾黏性關節囊炎，另外糖尿病患者之中發生沾黏性關節囊炎的比例是13.4％，而沾黏性關節囊炎有高達30％的患者具有糖尿病史。其他常見的原因包含因創傷或手術之後一陣子肩膀不動造成的沾黏情形。

曾渥然表示，目前的治療方式以復健及適度的伸展患側肩膀為主，沖完熱水澡或熱敷患側達暖身效果後，找一面牆壁或是門做前向及側向的爬牆伸展運動。背後運動則可取毛巾或長雨傘等用品，利用位於上方的健康側帶動下方的患側，增加肩膀內旋向上的幅度，另可搭配一段時期口服的消炎止痛藥或類固醇治療。

如果疼痛感劇烈或是沾黏幅度較大，曾渥然建議可考慮於肩膀周圍注射，或是接受體外震波治療。若改善有限或持續惡化，可接受全身麻醉下的關節授動術，醫師使用溫和的力量將受限的動作拉放鬆拉開。情形較為嚴重者，可接受關節內視鏡手術，將關節囊內外沾黏或纖維化的組織清除，再搭配術後的復健計畫。

(中時 )