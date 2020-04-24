台北市環保局長劉銘龍24日赴北市議會警政衛生委員會工作報告，環保局今年將持續推動2項工作，包含外帶餐具計價收費、擴增一次性塑膠杯禁用範圍，自7月5日起，市府委外場館的重新招標業者，皆需納入執行，未來消費者至西門紅樓、台北小巨蛋等78處附屬餐廳，外帶需付費購買紙便當盒；另外，也將減少塑膠杯和一次性咖啡杯的使用。

北市環保局未來施政重點分別為擴大禁用一次性餐具，並和環保署溝通建議推動立法茶飲店禁用一次性塑膠杯，也將和4大超商研議一次性咖啡杯減量，盼能減少免洗餐具的使用。

劉銘龍說明，為達到垃圾減量，將推動外帶餐具計價收費，從7月5日起，市府委外場館的重新招標業者，需將外帶一次性餐具計價收費納入契約執行，未來消費者只要前往北市公營場館有附屬餐廳外帶，需付費購買紙便當盒，碗、筷、湯匙每個需付1元，餐盒則為2元，盼能減少一次性餐具使用。

針對與環保署研議茶飲店禁用一次性塑膠杯，劉銘龍指出，北市仍有許多飲料店是用塑膠杯，經統計1年約使用3800萬個，盼能輔導業者使用紙杯，也將與4大超商研議，改善一次性咖啡杯的使用。

劉銘龍說，近期許多議員對於疫情期間，盼能放寬一次性餐具的禁用，經環保署解釋，新冠病毒是飛沫傳染並不是接觸傳染，還不需要全面開放業者使用免洗餐具，如未來疫情擴大，才會由中央統一公布。

(中時 )