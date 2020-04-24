台灣推出口罩實名制販售後，讓藥師們忙翻了，有的小藥局僅有一名藥師，忙得分身乏術，更多的是藥師們因此忙到深夜無法休息。面對這場長期抗戰，新竹市政府召集270名志工組成口罩新竹隊提供口罩包裝服務，共有36條乾淨的生產線協助包裝23萬片口罩，大幅減輕第一線藥師負擔。

疫情爆發後，藥師們忙於口罩實名制，還要面對部分民眾的責難，讓藥師們這段時間身心俱疲。市長林智堅日前親自到藥局了解第一線藥師遇到的困難與辛勞後，召集相關局處開會商討解方，最後決定組口罩新竹隊，號召百名志工進行每周兩天的口罩包裝服務，讓藥師們有喘息的空間。

林智堅24日前往北區及東區區公所大禮堂，視察口罩包裝服務的狀況，他表示，口罩新竹隊有3大特色，市府總動員讓各局處分工合作，並採高規格防疫，由消防局和環保局合作消毒，包裝人員也需著全套隔離衣，並結合民間力量，召集270名志工一起協助包裝超過23萬片口罩。

衛生局表示，除了利用透明塑膠簾區隔，參與口罩包裝的志工皆須穿著隔離衣、髮帽、戴口罩與手套，嚴格掌握口罩品管，確認裝箱後由市府各局處協助載運口罩，再交回藥局販售，以「當日收、當日包、當日回」的高效率完成口罩包裝服務。

(中時 )