裕隆洋將基恩上半場就摘16分，火力仍很驚人。(鄭任南攝)

第17季超級籃球聯賽(SBL)總冠軍賽G3，24日續在晧宇國際訓練館進行，儘管台啤上半場一路落後，卻靠巴克利、黃聰翰、黃鎮等人凶猛火力帶領，最後以94比74逆轉擊潰裕隆，把總冠軍賽扳成2平，更中止相當難堪的總冠軍賽6連敗。

延續前兩場的手感，基恩、呂政儒、林宜輝等裕隆外線射手首節就開始發威，搭配胡凱翔頻頻投進中距離，裕隆很快取得27比16的大幅領先優勢，幸好台啤也靠巴克利、黃鎮兩人投進三分球追上，打完第1節，裕隆取得29比25領先。

裕隆雖在次節試圖擴大領先差距，台啤卻換成悶了很久的「小台」黃聰翰表演，他先投進三分球，隨後抄截快攻上籃，一個人連拿5分，幫助台啤追成37比37平手，但基恩再次開火，幫助裕隆在打完上半場，重新取得47比40領先。

可是第3節換成台啤掌握先機，塞瑟夫在籃下連續勾射得手，巴克利也擺脫上半場低迷，不管外線或切入都有發揮，台啤趁機打出22比7猛攻，反而取得8分領先，裕隆暫停過後也有所回應，前3節結束，台啤反以64比61領先裕隆。

台啤末節一開始，又靠黃聰翰、巴克利攜手打出14比4小高潮，沒想到台啤攻勢還沒停歇，黃聰翰、黃鎮各投進1顆三分球，台啤轉眼擴大領先到17分之多，場上局面已經完全遭到台啤控制，接下來裕隆隨著呂政儒4犯退場宣告認輸。

(中時 )