櫃買中心今董監事會 通過併購相關條文修正案 17:502020/04/24 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（24）日下午召開第9屆第22次董事、監察人聯席會議，會中通過「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」部分條文修正案。修正重點如下：為降低上櫃公司併購成本及加速併購程序，將上櫃公司合併其持股90％以上之子公司時，豁免對該子公司之條件審查；另因應上櫃公司處分行為態樣多元化，將上櫃公司讓與全部或主要營業或財產之行為，納入得否繼續上櫃之審查項目。 (工商 ) #上櫃公司 #併購 #櫃買中心 #條文修正 #審查 也許您會感興趣 推薦閱讀 櫃買線上講座 宣導富櫃200 04:102020/04/20 證券．權證 129家上櫃公司大買庫藏股 04:102020/04/20 證券．權證 中天股票自4月22日起預收款券 17:572020/04/21 財經 4月櫃買市場投資人線上講座 講師陣容堅強 18:412020/04/21 財經 櫃買4月投資人線上講座今登場 助調整台股投資決策 10:052020/04/22 財經 合一股票自4月23日起預收款券 17:252020/04/22 財經 櫃買投資講座 改採線上轉播 04:102020/04/23 證券．權證 馬光 今日起得為融資券 04:102020/04/23 證券．權證 上洋產業今日送件上櫃 今年首家申請上櫃案 14:432020/04/23 財經 學投資賺購物金!櫃買中心辦線上有獎徵答 16:542020/04/24 財經 財經熱門新聞 原油ETF如何坑散戶？他驚爆大內幕... - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 一場殺戮！謝金河曝大咖68美元買石油慘況 - 財經 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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