元大S＆P原油正2（00672L）ETF截至今（24）日下午5點止，每單位淨值為0.54元，證交所表示，未來若ETF等相關商品，發生單位淨資產價值（NAV）達到0或負數，考量該等基金規模或有無法繼續經營之情事，將即予停止買賣與終止上市。上述法規修正案將於證交所董事會通過，並報經主管機關核准後實施。

證交所表示，近期全球金融市場受新冠肺炎疫情變化而波動加劇，金融資產資格皆受到相當程度衝擊，其中指數股票型基金（ETF）淨資產價值繫於其追蹤指數之表現及發行人複製指數表現之能力，當指數成分之價格波動劇烈時，各類型ETF之淨資產價值亦深受影響，部份ETF之淨值甚而大幅下跌。

證交所指出，為保護公益及維持市場交易穩定機制，已著手研議修正相關規範，就ETF等相關商品，如發生NAV達到0或為負數者，考量該等基金規模或有無法繼續經營之情事，規劃於單位NAV達到前揭標準時，即予停止買賣與終止上市。

證交所表示，為使投資人瞭解相關風險，已洽請ETF發行人提醒投資人，如其經理的期貨型ETF於最近30個營業日基金平均單位淨資產價值，較其最初單位淨資產價值累積跌幅達85％時，應於其官網揭示該檔ETF最初單位淨資產價值、最近30個營業日基金平均單位淨資產價值及累積跌幅等資訊，以利投資人了解基金操作現況。

(工商 )