清秀女高職生 日砌200塊磚拚技能賽金牌。（劉秀芬攝）

想和爸爸一起蓋房子，親手蓋夢想中的房子給家人住，就讀台東縣公東高工建築科二年級的李妮羲，為了訓練自己及參加砌磚職類全國技能競賽，每天練習12小時至少砌約200塊磚，纖細身材在賽場上也是全場嬌點。

第50屆全國技能競賽南區賽，本月22日至25日在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署等6場地登場，有51職類963選手競技，勞動部勞動力發展署署長施貞仰24日特地南下為選手加油打氣。

雲嘉南分署長劉邦棟則說，這次砌磚、飛機修護、汽車板金等都有女生參賽，花藝、健康照顧、國服等則有男生挑戰，其中砌磚職類有別以往幾乎清一色男選手的現象，這次有14男、高達4女挑戰，顛覆傳統刻板印象。

其中參加砌磚職類競賽的李妮羲，是雲嘉南分署培訓選手，今年17歲，目前就讀公東高工建築科二年級，長相清秀且身材纖細，卻選擇粗獷的砌磚職類，她笑說，爸爸是水電自營業者，媽媽是公務員，但自己不喜歡穩定，喜歡給自己挑戰，所以決定朝土木工程發展，未來想跟爸爸合作一起接案蓋房子。

李妮羲說，為達目標，平常每天都從早上8點苦練到晚上10點，日練至少12小時，包括搬磚、方鏟拌泥、鑿磚、砌磚等，常常砌一道牆再拆牆，反覆不斷練習，每日砌約200塊磚，因為每塊磚重量約3公斤，常常都是練到手酸、手長繭。

為了加強體能，李妮羲每天還會跑步半小時鍛鍊，雖然很辛苦，但每次看到成品，就會覺得自己很棒、很有成就感。職訓師陳全協說，發給妮羲的題目，她都還會自己設計做練習，是非常認真的選手。

李妮羲說，女生雖然體力較不及男生，但也有細心的優勢，她認為只要作品的水平、精度表現好，男女生都能贏得肯定。

施貞仰巡場時也鼓勵選手，行行出狀元，只要有興趣、肯學習，職業不分性別，無論男女生都能有專業出色的表現。

(中時 )