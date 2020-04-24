因疫情未有稍緩，新竹市政府宣布自25日起，新竹市公立運動場館再行閉館7日避免群聚感染風險，包括新科國民運動中心、竹光國民運動中心、新竹市立體育館、多功能競技館等4間運動場館，泳池則包含南寮溫水游泳池與香山第二游泳池等2間。

目前竹市府所轄4間運動場館包括新科與竹光國民運動中心、新竹市立體育館、多功能競技館以及香山與南寮游泳池等2間泳池，已自3月28日起閉館28天。教育處表示，疫情尚未趨緩，決定再度延長閉館至5月1日。

停業期間除場地借用取消外，國民運動中心相關的會員權益均不受影響，會員期間自動向後延長14天。另外，尚有7處市府管轄體育場地，如虎林棒球場、府後網球場、香山運動場等，因屬戶外場地則照常開放。

市府呼籲民間企業加入防疫行列，建議游泳池、健身房等業者自主停業，必要營業時段也務必加強落實防疫措施與實名登記。市長林智堅指出，疫情尚未緩和，市府為持續落實防疫工作、避免人群聚集增加群聚感染的風險，市府管理的運動場館接下來閉館7天，造成民眾的不便，仍請見諒。

(中時 )