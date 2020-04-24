為協助受到新冠肺炎疫情衝擊產業度過難關，經濟部21日起受理製造業、技術業、商業服務業等受疫情影響的艱困事業，若營業額衰退達50％的艱困企業，政府勞工薪資4成補助及一次性營運資金，經濟部次長曾文生今表示，只要備齊文件提出申請，7天內將完成審查並核撥，目前已核撥超過百家業者，總金額超過1.3億元。

經濟部為協助受疫情衝擊產業，4月21日起受理艱困事業補助，對象包括製造業及技術服務業、商業服務業等受，只要營業額衰退達50％，政府補貼該企業正職員工3個月經常性薪資費用4成，每月上限2萬元，及以正職員工數乘以1萬元補貼一次性營運資金。

行政院政務委員龔明鑫今下午召開紓困振興記者會，曾文生到場說明艱困事業補助申請情況，曾文生表示，目前申請紓困的製造業及技術業有47家已核撥、核撥金額達1.09億元，商業服務業核撥16件、核撥2200萬元，會展產業核撥37家、1158萬元。

不過，經濟部祭出383億元協助受疫情衝擊業者申請補貼，截至目前僅核出超過1.3億元，被質疑核撥效率不佳，曾文生解釋，該方案補助日前剛開辦，未來作業會加速進行，業者提出申請後，7天內完成審查並核撥補貼。

此外，急難救助金發放對象新增兩類，因疫情請假或無法從事工作，導致家庭生計受困者；另一種則是因疫情接受隔離治療不幸死亡無力殮葬者，申請金額最高3萬元，符合需求者可向居住地之鄉鎮市區公所提出申請。

(中時 )