中央流行疫情指揮中心日前指定國內7家醫院有條件受理新冠病毒自費採檢。（台中市衛生局提供／台中馮惠宜傳真）

有鑑於少數國人因緊急特殊因素，必須申請入境至東南亞國家，需提供健康證明文件，中央流行疫情指揮中心日前指定國內7家醫院採檢，其中台中市為中國醫藥大學附設醫院，目前中市衛生局已核定檢驗費用為5千元，但不含掛號、診療以及開立證明書的費用；中市衛生局指出，費用為中國附醫提出，疾管署授權地方衛生局核定。

目前東南亞如印尼、越南、泰國、緬甸、柬埔寨及孟加拉等國家防疫規定，民眾於申請簽證或入境查驗時，應出示由我國醫療院所出具未感染COVID-19(新冠肺炎)檢驗證明，始得入境。中央疫情指揮中心基於人道考量，開放符合上述條件民眾，或經指揮中心同意對象，可至自費檢驗指定醫療院所進行自費檢驗，並取得英文檢驗證明文件。

台中市中國附醫為中市唯一指定醫院，目前費用已經核定出爐，經該院提出收費標準，衛生局經專家討論略為刪核後，核定檢驗費用為5千元，另還需加掛號費、診療費以及開立中英文證明書費用，整體加總約為6千元。

衛生局指出，有需求民眾需填具相關申請表、提供電子機票等購票證明及申請入境原因等相關文件，自行至該院或國內其他指定醫院自費採驗，採檢醫院將於採檢日48小時內提供英文版檢驗報告，以利民眾至入境國時提供查驗證明。唯該項採檢服務，除特定條件者外，一般民眾並不適用，詳情可洽詢中國醫藥大學附設醫院04-22052121轉5147／5148。

(中時 )