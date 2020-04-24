義大商設系畢展以「一暝大四寸」為題，展現大學4年的淬鍊與成長。（義守大學提供／林雅惠高雄傳真）

儘管疫情嚴峻，但大學成果展仍逆風前進，亮麗現身！正修科技大學視覺傳達設計系畢業展主題以「視角Do you see vision？」為名，象徵轉換角度思考、突破自我；義守大學創意商品設計學系以「一暝大四寸」為題，自24日起於高市文化中心舉辦12天的畢業展，呈現大學4年的淬鍊與成長。

正修科大此次成果展共有26組作品參展，同學以自己的視角創作，展現4年學習成果，值得一提的是，視傳系今年共有24項入圍新一代金點新秀設計獎及金點新秀贊助特別獎，表現搶眼，其中「津烏禮」、「願好」與「肝你何式」，同時雙項入圍包裝設計類金點新秀設計獎及金點新秀贊助特別獎。

「願好」創作是將廟宇點燈文化如平安燈、財神燈等應用在包裝上，除呈現廟宇窗花及點燈，也記載祭拜知識，並將各廟平安米製成平安米皂，讓大眾透過沐浴獲得神明祝福。

另義守大學多款作品融入社會關懷意識，其中「多功能成長型家具」跨國團隊入圍金點新秀贊助特別獎。

設計組組長李品萱進一步指出，「一暝大4寸」意味著4年來的累積，將畢其功於此役，完美呈現，「一知、二茫、三磨、四長」則傳神地描繪出成長景況。

(中時 )