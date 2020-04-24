中信兄弟在熱身賽打得火燙，不過開季後打擊成績卻一路下滑，團隊打擊率、全壘打數都敬陪末座，而去年開季曾陷打擊低潮的王威晨反而一枝獨秀，是全隊唯一打擊率超過4成的球員，他在賽前表示相信隊友的攻擊能力仍很強，度過這段低潮後表現會在水平之上。

中信兄弟熱身賽打擊率高達3成49，是各隊最佳，敲出25支全壘打也僅次統一獅，不過開季後即使投手表現傑出，但團隊打擊率2成64倒數第二，僅敲出5支全壘打更是遠低於各隊，打擊不振讓兄弟目前戰績落後，總教練丘昌榮表示球隊的確表現不如預期，自己要負最大責任。

其中王威晨去年開季前一個月打擊經歷大低潮，成為球迷眾矢之的，不過今年調整狀態佳，7場出賽敲出12支安打、打擊率4成14是全隊最好，他提到去年開季的確不理想，但知道球季會延賽後，有讓步調放慢，心態也有所調整，以最佳狀態準備開季，「個人而言不要動搖原本堅持的東西，原本好的東西調整好，結果就會好。」

被問到團隊打擊不佳，王威晨表示不方便評論整體，不過相信球隊攻擊能力很強，這點在熱身賽就有所展現，「相信隊友也相信我自己，人都會遇到狀況不好，現階段球隊運氣也不太好，相信度過之後會在水平之上。」

(中時 )