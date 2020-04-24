高雄1位藍姓老翁日前1早獨自騎機車外出，僅稱要出門走走，未料到下午仍未見返家，因藍姓老翁患有失智症，家屬心急如焚，利用老翁機車上GPS定位，竟發現老翁已「環半島」到台東縣的太麻里鄉美和派出所附近，所幸經緊急連絡下成功找到藍姓老翁，結束這場環半島之旅。

據了解，該名藍姓老翁一早就獨自騎車自高雄住家外出，僅稱要出門四處轉轉，但至當日下午仍未見其返家，且年旬80的藍姓老翁患有失智症，家人深怕發生意外，內心相當焦急。

警方先行安撫渠家人情緒，並讓民眾仔細描述特徵及有無其他有利尋找老翁之資訊，民眾於情緒穩定後告知老翁騎乘的機車設有GPS定位裝置，經鎖定位置竟已環半島至台東縣縣美和所轄區。

警員張惠雯、魏家華及陳俊言立即在轄區內來回梭巡，依民眾提供之特徵積極找尋，幸員警眼尖於台9線與台11線交叉路口處尋獲藍姓老翁，為了安全起見先行將老翁帶回派出所休息，並提供熱食及飲水供老翁補充體力後，通知家屬將老翁帶回。

(中時 )