由阿基師領軍的麗寶福容大飯店「福粵樓」，受到疫情衝擊、業績明顯衰退，決定走出飯店、主動出擊搶救業績，以獨立餐廳品牌進駐台中麗寶outlet mall一期美食街展店，這也是福粵樓首度進駐百貨商場！招牌「烤鴨捲餅」每日現做且限量供應，試賣期間業績表現亮眼。

即日起至4月25日凡於櫃位消費，即贈天空之夢-摩天輪5折券1張；單筆消費滿300元，加贈福粵樓套餐摸彩券1張。

麗寶福容大飯店表示，福粵樓在福容大飯店連鎖體系中有3家分店（樂園店、福隆店、A8店），一直是福容的招牌餐廳，不定期更換菜色，擁有大批死忠粉絲，也是民眾每次旅展搶購餐券的重點之一。

因應疫情衝擊，宅經濟發燒，外帶餐點熱銷，福粵樓首度進軍百貨賣場，在麗寶outlet美食街販售14種特色港點，包括蜜汁炆鳳爪、臘味蘿蔔糕、烤鴨捲餅、蛤蠣蒸燒賣等，並有組合餐任選三種品項，優惠價330元，任選四種品項，優惠價400元；還有組合餐，香芡魚翅餃、蛤蠣蒸燒賣、蟹黃蒸燒賣，以上任選4個，加荷葉珍珠雞及西米露，優惠價180元。

福粵樓廚藝總監阿基師表示，招牌商品「烤鴨捲餅」，選用4.5-5斤的櫻桃鴨種，將鴨鹽、高粱酒及鴨醬填入鴨肚，使用百萬德國進口的晶片爐，低溫烘烤，鎖住美味鴨肉汁、層次口感的脆皮，完成脆皮香酥的港式烤鴨，再以潤餅餅皮，包裹蔥絲、洋蔥絲、小黃瓜絲，以及主廚特製鹹甜醬汁。

另一項熱銷產品「臘味蘿蔔糕」，以再來米磨漿，將蘿蔔刨絲，臘肉切丁炒香，再加入油蔥酥，蒸2小時，新鮮美味的暖心蘿蔔糕出爐，吃得到蘿蔔絲口感及米香氣。

阿基師率領廚藝團隊，以豐富多變的節令食材，製出一道道經典宴席佳餚，25日將在現場與民眾互動，並抽出試賣期間摸彩活動20名幸運兒。

(工商 )