新北市永和警分局自2020年1至3月期間，針對駕駛人違規使用手機共取締告發2197件。（永和警分局提供）

新北市永和警分局自2020年1至3月期間，針對駕駛人違規使用手機共取締告發2197件。（永和警分局提供）

現今為智慧型手機時代，民眾幾乎人手一機隨時「低頭」滑看網路訊息，亦常發現駕駛人駕駛車輛行駛道路時使用手機上網，未注意車前狀況，此行為最容易導致交通事故發生。

新北市永和警分局自2020年1至3月期間，針對駕駛人違規使用手機共取締告發2197件，1至3月因未注意車前狀況而發生肇事之交通事故案件98件，與2019年1至3月發生140件同期比較減少42件（-30％）。

另2020年1至3月發生A2類道路交通事故案件共536件，與2019年1至3月發生572件同期比較減少36件（-6％），顯見對駕駛人違規使用手機之嚴正執法取締，確實有效降低道路交通事故案件發生率。

永和警分局長謝宗宏提醒各駕駛人，依據道路交通管理處罰條例第31條之1第1項規定：「汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新台幣3000元罰鍰」。

同條例第31條之1第2項規定：「機車駕駛人，處新台幣1000元罰鍰」。並呼籲各駕駛朋友，為確保大眾行車安全，避免分散注意力而衍生交通事故，務必配合相關規定，於駕駛時嚴禁手持使用相關通訊設備，即使在路口等紅燈時之空檔也不要把玩手機，若駕駛人真有需要使用，最好還是將車輛開到路旁適當處所停好熄火後再使用手機，以免違規受罰。

(中時 )