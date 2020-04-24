誠品信義店將接棒敦南店，成為新的24小時書店。誠品董事長吳旻潔在23日宣布，敦南店在5月31日歇業，信義店三樓書店則無縫接軌，於5月29日試營運，6月1日正式營運，「5月30日一整天，全台灣會同時有兩家營運中的24小時書店。」台北以外的誠品書店如台中園道店，未來則會偶爾搭配活動，舉辦非常態的24小時營運書店。

吳旻潔表示，在選擇新24小時書店店址時有許多考量，最後在南西店與信義店中選擇由信義店接棒，是因為在思考下一個20年的規劃時，信義店有更豐富的「想像空間」。誠品總經理李介修表示，在交通的方便性、面積大小、業態和商品內容的豐富度上，信義店勝出。

原址敦化南路圓環的誠品敦南店創立於1989年，是誠品的第一間店，在1996年搬到圓環旁「敦南金融大樓」現址，在1999年起24小時營運，是全世界第一間不打烊的書店。然而因房東不續租，將在五月底歇業。雖然敦南店不再，吳旻潔承諾，「只要誠品還在，一定會讓台灣至少有一家24小時書店。」

疫情也衝擊誠品。吳旻潔表示，雖然敦南店因為即將歇業，人氣不減，但信義店、松菸店等主攻觀光客的據點，二月到三月人流掉了三到四成，不過目前不打算申請政府補助。大陸的蘇州和深圳店也因為疫情，分別停業20和40多天，目前已恢復營業，人流回升到以往的六成。東南亞的展店計畫也因為疫情暫緩腳步，延後執行。

未來信義店三樓書店將有超過17萬種書籍選物，即日將陸續改裝，成立有2萬種外文書的「外文專區」，以及6千種選書的「藝術專區」，還有同樣24小時營業的音樂館與市集。敦南店則將在5月31日舉辦24小時的講座、市集、音樂表演等告別活動，與讀者一起倒數。

(中時 )