新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（23日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日海軍敦睦艦隊新增1例新冠肺炎確診個案。截至目前為止，國內共累計428例確診，6例死亡，264人解除隔離。感染者分別為343例境外移入，55例本土病例及30例敦睦遠訓支隊。

◎今日新增個案（案428）為敦睦艦隊（磐石艦）軍人，個案4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，4月22日出現嗅覺異常、流鼻水、鼻塞等症狀，23日再次採檢並後送就醫，於今日確診。

◎本起群聚事件截至目前共30人確診，衛生單位現已掌握接觸者共1,843人，其中530人為居家隔離對象，已採檢125人，91人為陰性，其餘檢驗中；1,313人為自主健康管理對象。

◎業界合作技術支援平台共同抗疫。指揮中心已建置「新型冠狀病毒篩檢及分析技術支援平台」，整合國內生物安全三級實驗室（簡稱BSL-3實驗室）之專業能量，提供病毒液測試、仿檢體測試、檢體測試、病毒融斑抑制實驗等服務。

◎新冠肺炎新藥「瑞德西韋」傳試驗不理想。陳時中指出，參與臨床藥物的試驗，各國都有保密義務，其中還存在商業機密，陳時中表示，不清楚WHO為何要公布，這做法有點瞎子摸象的狀況，除非是會造成傷害的訊息，才應該提早宣布。

◎台師大目前已有2名新冠肺炎確診者，不過今傳出有14名學生患有水痘，推測是互相傳染所致。北市衛生局疾病管制科長余燦華指出，約3月13日台師大就回報有水痘患者，4月20日則剩下2例，因水痘非法定疾病，因此須等到結痂期才沒有感染的疑慮，預計監測到5月11日，未有水痘個案出現才會解除監測。

◎高雄市長韓國瑜擬對醫護人員普篩，指揮官陳時中回應反問，普篩之後有幫助嗎？陳時中表示，之前說醫事人員風險較高，也在3月15到4月15日篩檢過1852名醫護，結果都是陰性，現在國內本土病例只有55例，無感染源有10例，顯然我們的社區感染風險是低的，醫護人員的潛在感染風險是低的。

◎敦睦艦隊感染第6天，陳時中說，台灣本土連續12天沒確診，導致大家對敦睦艦隊這個獨立事件不滿，但現在6天過去了，也沒有看見第二層傳染，而且我們準備好是為什麼？為的就是這樣的事件，所以來了、碰到了我們可以處理、隔離好。不要恐慌，更不要對立。

◎國人自9日開始，可上經濟部國貿局專門網站，申請輸出許可證之後，將口罩寄給海外親屬，每2個月最多30片。指揮中心24日統計，已核准381萬片，並已成功寄出311萬片。

(中時電子報)