小豬近日被周揚青爆料劈腿事件，引爆點是看了羅志祥的手機，才發現到羅志祥渣男行徑，不少女性還把23日訂為「國際檢查手機日」，24日納豆出席《神廚賽恩師》棚內記者會，被問到與女友依依如何看待此事，他笑說除了真的記不住手機密碼之外，相處上更是懂得避嫌女性友人。他表示彼此都不會去看對方手機，自己手機密碼對方也都一清二楚，「我睡著就跟豬一樣，她想看有很多機會，我也沒差。」他強調每一任皆如此對待，「尊重對方保有隱私的權利，然後信任對方。」

任家萱(Selina)和安心亞過去都曾和羅志祥傳出緋聞，他與二位都算熟識，並表示跟Selina都是聊關於自我居多，安心亞相處起來像是哥們，「安心亞有著她個人的魅力，能夠吸引到各式各樣的男人，但我從來沒感覺過，畢竟太熟了，簡言之就是沒有起心動念啦！我喜歡的是小隻女生，她很高阿！」

安心亞穿著一襲亮眼粉色西裝外套擔任神秘嘉賓，她則打破金口說：「我覺得這是比較私人的事情，跟羅志祥僅止於工作上的聯絡，緋聞也都是誤會。」她尷尬微笑，也沒有想要為周揚青說些什麼，隨後便快步離去。

(中時 )