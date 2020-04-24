嘉義聞人博弈大亨蕭世耀與共犯吳信毅涉嫌經營博弈網站、兩岸地下匯兌洗錢，非法牟利約37.33億元，被起訴違反洗錢防制、賭博罪，法官24日開庭，蕭世耀5000萬元、吳信毅2000萬元交保，2人不發一語，於下午6時5分許由大批黑衣人保護離開法院。
法官裁定蕭世耀2000萬現金及3000萬書面擔保共5000萬交保，書面保由建設、旅行社等6家資本額500萬以上的公司負責人出面具保；吳信毅600萬現金及1400萬書面擔保共2000萬交保，3000萬書面保也由3家資本額500萬以上的公司負責人出面具保。
法官並裁定蕭、吳2人限制住居，限制出境出海，每周一、四下午2時至5時上班時間內向法院法警室報到。
地院表示，蕭、吳2人均否認犯行，雖然仍有共犯在逃，但2人涉案情節已偵結，考量2人犯嫌對社會治安影響的比例原則、社經地位、財力及健康狀況，才裁定具保候傳。
蕭世耀委任律師翁偉倫說，檢方認為蕭先生投資10％股份是誤會，蕭先生是投資海外合法博弈事業，這以後於審理中會提供證據說明，交保金5000萬元對被告是有壓力的。
(中時 )
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