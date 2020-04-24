梁赫群跟朱海君上《女人我最大》來聊「原來買了這麼多老公不知道的東西」，梁赫群說以前老婆Stacey買東西，跟他講的價錢，他都傻傻地相信。但後來拜《女人我最大》所賜才學到每樣東西的價錢後面都要多加一個「0」，至此才知道他老婆都會買高報低！唐綺陽老師笑說：「有時候其實要加兩個0。」讓梁赫群開始懷疑，看著其他在場女藝人，「所以來上節目的，都是跟老公爾虞我詐的騙子嗎？」

梁赫群說老婆Stacey有很多鞋盒跟皮包盒，他總是分不清哪個是新的，哪個是舊的，但看她常背哪個包，就可以旁敲側擊，問她怎麼會有這個包，有趣的是，Stacey就會嘴軟、心虛，他之前看到Stacey背一個包，一問之下，老婆說是10年前買的，梁赫群以為她又是心虛說法，不相信回嘴說：「我前幾天去《女人我最大》，看到有人拿這款，是最新款！」

現場描述包包樣子後，藍心湄解套：「我看過她拿，是老包沒錯。」梁赫群才發現認錯包、錯怪老婆，Stacy就說：「你看我的眼光，10年前就在時尚尖端！」梁赫群苦笑：「搞得我好像在找她麻煩！」

(中時 )