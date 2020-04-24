朴子市公所清潔員陳偉文（左）得背上25公斤的裝備，每周執行至少4個小時的消毒任務。（張毓翎攝）

各鄉鎮市組成防疫消毒大隊，在重點觀光景點及村里社區進行消毒作業。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

新冠肺炎疫情持續延燒，嘉義縣環保局動員18鄉鎮市清潔隊自3月成立防疫消毒大隊，在人潮較多的景點等公共場域進行消毒，朴子市公所清潔員陳偉文得背上25公斤的裝備，每周執行至少4個小時的消毒任務，日前才因腰傷到醫院就診的他，自被派遣執行這項任務，直言雖然辛苦，但能為防疫貢獻一份心力，更有滿滿的成就感。

清潔隊長林建恩表示，正值防疫期間，出動人員在連假及周休前後，逐步在市區內人潮聚集熱點，進行全面消毒作業，此外，隨著氣溫升高，即將進入登革熱好發季節，公所每年會在農曆3月媽祖誕辰後的一周執行登革熱防治，鎖定空屋、空地、水溝及公園綠地等髒亂點，加強環境清潔。

嘉義縣政府配合中央3月25日在各鄉鎮市同步組成防疫消毒大隊，清潔員陳偉文、翁仁柱2人負責執行朴子市轄下27里的消毒作業，由翁仁柱開車到達目的地後，陳偉文負責噴灑，一趟下來至少2個小時，陳偉文說，他每次得背上5公斤的裝備及20公升漂白水，藥劑每10分鐘就得重新裝滿，看似輕鬆的消毒工作，其實，過程中相當費力。

翁仁柱說，他們除環境清潔、整理回收等工作，現在還要執行消毒及登革熱防治作業，工作量增加不少。陳偉文說，日前整理回收時，不小心閃到腰，剛開始打針休息後，情況有改善，如今為了防疫工作，只能忍痛上陣，回家再用藥膏舒緩疼痛，他認為，在防疫中盡心盡力，是一件有成就感的事。

(中時 )