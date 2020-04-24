漁業紓困方案開跑，雲林縣漁民怨申報時間太緊迫。（張朝欣攝）

農委會因應疫情提出《養殖漁業紓困振興方案》，其中「養殖漁業生產調節獎勵」申請時間至本月30日截止，由於時間緊迫，雲林縣口湖鄉公所24日加強各村廣播，星期假日也接受申請，除呼籲漁民盡速申辦，也將建議中央延長申請時限，以免疏漏造成漁民損失。

新冠肺炎疫情延燒，讓餐飲業生意銳減，連帶衝擊養殖漁業，雲林縣為農業大縣，口湖鄉更是國內台灣鯛、烏魚、鰻魚的主要產地，不少漁民因疫情影響，盤商收購量大減，漁獲賣不出去危及生計，期盼政府伸出援手。

口湖鄉長林哲凌表示，「養殖漁業生產調節獎勵」目前有「整池消毒」、「疏養」、「延後放養」，藉此調節生產量、穩定產銷、提升養殖環境品質，其中「整池消毒」適用全部水產物種，「疏養」與「延後放養」適用台灣鯛、虱目魚、石斑等6種重點魚種。

林哲凌指出，只要領有養殖登記證、108年度有申報放養量的漁民，都可到鄉公所農業課申辦，「整池消毒」每公頃獎勵6至10萬元；「疏養」每公頃3萬元；「延後放養」每公頃1.5至3萬元，3個項目均以最高3公頃為限。

不少漁民認為「養殖漁業生產調節獎勵」申報時間太過緊迫，林哲凌說已請託立委蘇治芬，向農委會反映延長受理申請時限。

至於漁民紓困3萬元方案，資格為今年3月31日前已於漁會參加勞工保險、今年3月的月投保薪資為2萬4000元以下者。另外勞工、弱勢低收、繳稅、貸款、失業也有紓困措施，鄉公所已成立專人諮詢窗口，請民眾善加利用。

(中時 )