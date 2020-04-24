雲林離島新興工業區將引進綠能，地方與中央不同調。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

經濟部工業局將進行雲林離島工業區「綠能專區」再生能源開發，引發中央與地方不同調紛爭！雲林縣政府重申不反對綠能，但建議應以企業設廠為招商方向規畫「產業園區」；立委蘇治芬則支持發展「綠能專區」，強調因離島工業區招商困難，才會改做太陽光電產業。

雲林縣長張麗善針對工業局進行雲林離島工業區新興區東2區設置再生能源簽約，表示目前台商受美中貿易戰及新冠肺炎影響，急需國內產業用地，希望工業局不要被綁死於單一種電的約束，否則將造成土地資源浪費，更喪失地方發展良機。

張麗善指出，工業局一天到晚盤整土地、高喊招商，如今執意要將國家投資104億元、佔地283公頃的新興區拿來「種電」，且一種就是20年，試問未來歷史責任要由誰來承擔？

張麗善強調近3年來，雲林縣人口減少趨勢明顯，縣府推動各項產業及設施，關鍵指標就是「就業率」，新興區若僅供太陽能使用，根本沒有增加多少在地就業機會，等於是「好好的1塊西裝布被當抹布用」。

立委蘇治芬則認為，位於台西鄉的「綠能專區」，將是發展「風頭水尾」沿海地區的解決方案，台西水試所魚電共生試驗產量達7成以上，顯示試驗結果相當成功。工業局也多次表示新興區是招商困難後才改做太陽光電。

蘇治芬指出，對照工業局實際發展綠電，雲林縣政府的台西「產業園區」今年初招商流標，卻仍持續反對再生能源開發、堅持企業設廠，實在令人難以理解。

(中時 )