自樂天桃猿首推英文轉播後，在國際打開知名度，中職各隊紛紛效仿，富邦悍將今日起將在官方推特進行英文轉播服務，還找來擔任球隊顧問的「台灣巨砲」陳金鋒當來賓，陳金鋒笑說已經15年沒有全英文對話，這次緊張到「昨天只睡一點點」。

為推廣中華職棒賽事，富邦悍將找來擔任樂天桃猿主場英文轉播的「波哥」王雲慶Richard Wang、球評偉恩（Wayne McNeil），加上體育主播楊正磊Aaron Yang共組播報團隊，另外將不定時規劃邀請重量級來賓到場獻聲，首場即邀請曾在美職打拚多年的「鋒哥」陳金鋒，要與全世界介紹中華職棒。

「鋒哥」陳金鋒在今日賽前受訪時表示，上次全英文溝通要追溯到2005年，他當時效力大聯盟道奇隊，要當英文轉播的來賓，連見過各種大場面的陳金鋒也忍不住笑說很緊張，「昨天只睡一點點，要講英文也是不同的體驗，沒在那個位置上講過話。」

陳金鋒表示轉播主要還是交給「波哥」王雲慶，自己是上去閒聊的，而台灣在疫情影響下成為全球第一個開打的職棒，一切都很別，也要讓世界知道台灣棒球還在運作。

(中時 )