口罩實名制3.0超商預購方案22日上路後，排隊人潮已減少，預期本周日的買氣也會下降。金門縣衛生局表示，縣內販售點的成人及兒童口罩剩餘量頗多，周日（26）仍有8家健保藥局提供販售服務。

中央流行疫情指揮中心以民眾透過口罩實名制網路預購人數愈來愈多，考量遞送口罩的郵差，以及協助配銷實名制口罩的藥師、藥劑生和衛生所人員的辛勞，為讓他們有時間休息，因此自4月19日起，每個星期日不再配送口罩至參與實名制的健保特約藥局及衛生所。

但金門縣本周日（4／26）仍有大賀藥局、大森藥局、康總藥局、大愛藥局、金志忠藥局、百泰藥局、大山藥局、仁愛復興藥局等8家健保藥局願意販賣餘量口罩。

縣衛生局感謝藥局藥師及工作人員不辭辛勞無私奉獻，也提醒鄉親購買前，先打電話確認是否還有口罩可買，以免白跑一趟。

縣衛生局指出，口罩實名制可透過以下3種管道購買：1.健保特約藥局及衛生所購買。2.透過手機APP「健保快易通」及eMask 口罩預購系統。3.「口罩實名制3.0」-超商插卡預購。自 口罩實名制3.0上路後，縣府及各鄉鎮公所也提供操作手機APP協助，建議鄉親多利用預購方式購買。

(中時 )