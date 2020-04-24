花蓮市區車來車往，一輛貨車剛送完貨，行經中原路左轉長安街，疑因轉彎時離心力太強竟把貨斗「甩」出車外，巡邏員警自後目睹這一幕當場「傻眼」，幸好保持安全車距，未被波及，員警協助司機將貨斗移置路旁，讓後方車輛可以順利通行，避免交通堵塞。
警方說，中華派出所員警巡邏至中原路往長安街轉彎時，目睹一輛貨車左轉彎，而貨車上的鐵貨斗以拋物線平行甩出，巨大聲響，把巡邏員警嚇了一跳，當時巡邏車就在貨車正後方，緊急剎車後，未撞上小貨車，時值上班尖峰時段，緊隨而來的後方車輛也緊急剎車，交通瞬間亂成一團。
員警進行交通管制，並請求支援，合力將鐵貨斗搬移至路旁，迅速恢復道路順暢，路過民眾也給予員警加油打氣，民眾還下車幫忙搬移，貨車駕駛則頻頻道歉，這起意外所幸無人員傷亡。
花蓮警分局說，此舉可依道路交通安全規則第四章，汽車裝載行駛相關規定，處3000元以上9000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。
(中時 )
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