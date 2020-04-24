因應企業防疫落實異地辦公或分流辦公，台北花園大酒店自即日起至6月30日止推出「異地短期辦公-客房日租專案」，將客房規劃成專屬獨立辦公室，可依企業或團體辦公需求短租3日至30日以上不等天數，每日最低收費1,000元起，每間客房至多4人共用，讓企業團隊擁有良好商務空間，客房內除備有辦公桌椅外，每日另提供免費商務文書列印服務、客房WIFI及客房餐飲優惠，為企業組織分散風險的新方案，營造員工安心舒適的工作環境。

台北花園大酒店「異地短期辦公-客房日租專案」將舒適客房空間重新規劃再利用，使員工遠離居家辦公的干擾，集中精力且完成重要工作。專案辦公使用時段為每日上午8點至每日下午6點，共計十小時，租用3日至6日專案價每房每日1,800元，租用7日至14日專案價每房每日1,500元，租用15日至30日專案價每房每日1,200元，租用30日以上專案價每房每日1,000元。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「面對防疫而衍生的商務需求，將客房資源活化運用，以經濟實惠的價格，為各領域公司行號提供雅致舒心的都會辦公環境，專屬簡易商務中心、優惠的日租方案，讓缺乏備援辦公室空間的企業，隨可時啟動異地辦公及辦公分流機制，避免企業群聚工作的風險，預估此次專案可帶動整體業績提升。」

(工商 )