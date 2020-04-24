在公共場所播放音樂，不小心就有侵權風險。不過，現在不用擔心了！為提供商家免費公播音樂平台，安譜音樂2月首創人工智慧商店音樂公播頻道BGMradio.com，上線以來，因為能合法公播音樂，且免費註冊，免設備即可使用，頗受店家的歡迎。目前正值防疫期間，業者希望店家都能多多利用。

安譜音樂創始人兼首席執行官為曾志中表示，BGMradio建構了風格多元的音樂資料庫，目前已經創造了上萬首個獨具特色風格的音樂，適合各類型商家使用的的推薦音樂頻道；除了推薦頻道之外，BGMradio更推出業界首創的自選頻道功能，讓商家可以根據產業的性質，自行編輯挑選合適的音樂風格，打造專屬的商家音樂頻道。

曾志中進一步表示，BGMradio平台操作簡易，商家只需要透過網路登入平台，立即可使用琳瑯滿目的優質音樂服務。BGMradio為商店提供100％正版版權的商店環境音樂，商家播放音樂不再擔心侵權！且支援PC、手機以及平板等多媒體設備，近期也將推出APP。

安譜音樂於2018年初成立，曾志中有多年的科技及音樂產業經驗，帶領團隊研發、採用人工智慧技術，以樂理為基礎的標籤資料加以訓練深度學習模型，並搭配自有的音樂團隊提供創作能量，打造出全新人工智慧音樂的創作產出方式，達到高效作曲且音樂品質穩定。

因此，順勢推出免費正版的BGMRadio.com，將創作出符合店舖播放之音樂提供給商家使用，讓商家播放音樂時不再侵權，給全世界無預算的商家，提供一個最好選擇的音樂播放平台。

值得一提的是，安譜音樂除了製作高品質的BGM，也開發優質華語流行歌曲，並在傳統音樂比賽中，獲得2018年獲台哥大行創獎佳作、2019年礁溪詞曲創作佳作等成績。

(工商 )