又見中小企業持續投資台灣，投資臺灣事務所24日再添7家中小企業擴大投資23億元。投資台灣事務所說，近期因肺炎疫情讓台商持續回台，帶動中小企業持續投資。總計投資臺灣3大方案已帶動454家企業投資約9,698億元，預估創造8.01萬個本國就業機會，後續尚有62家企業排隊待審。

投資台灣事務所指出，本周中小企業投資通過太利企業、松讚實業、璟程小泉精機、如陽科技、成綸企業、台灣眾鑫及佐臻公司等七家公司，累計通過213家中小企業投資約911億元，帶來8,792個本國就業機會。

(工商 )