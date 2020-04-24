7中小企業擴廠 投23億元投資台灣 18:312020/04/24 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 又見中小企業持續投資台灣，投資臺灣事務所24日再添7家中小企業擴大投資23億元。投資台灣事務所說，近期因肺炎疫情讓台商持續回台，帶動中小企業持續投資。總計投資臺灣3大方案已帶動454家企業投資約9,698億元，預估創造8.01萬個本國就業機會，後續尚有62家企業排隊待審。 投資台灣事務所指出，本周中小企業投資通過太利企業、松讚實業、璟程小泉精機、如陽科技、成綸企業、台灣眾鑫及佐臻公司等七家公司，累計通過213家中小企業投資約911億元，帶來8,792個本國就業機會。 (工商 ) #佐臻 #中小企業 #投資台灣 #投資臺灣 #家中小企業 也許您會感興趣 推薦閱讀 八大行庫中小企新戶 3月暴增 04:102020/04/20 金融．稅務 中小企業增聘員工減稅 今年申報不適用 09:022020/04/20 財經 紓困壓力大 行庫求救客戶 04:102020/04/21 財經要聞 小型工業廠房租賃 創業福音 04:102020/04/21 產業．科技 《金融》央行中小企融通倍增到4000億元 6月再降息估止步 10:172020/04/22 財經 渣打：4月大陸中小企業信心指數微升 12:152020/04/22 兩岸 陸4月中小企業信心指數回升 仍面臨出口惡化威脅 13:352020/04/22 兩岸 重生不落單 陸加速搶救中小企 04:092020/04/23 焦點新聞 央行降融通利率至0.1％ 加碼至4千億助中小企業 16:502020/04/23 財經 企業持續投資台灣 三大投資案增3家逾28億元 17:202020/04/23 財經 財經熱門新聞 原油ETF如何坑散戶？他驚爆大內幕... - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 財經 一場殺戮！謝金河曝大咖68美元買石油慘況 - 財經 股東會紀念品曝光！網友一句話評中鋼 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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