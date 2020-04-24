力抗疫情衝擊，五星飯店拚買氣，餐飲愈賣愈更宜！台北西華飯店「怡園」中餐廳即日起推出期間限定「澎湃小宴」四人合菜，八菜一湯僅2,000元，吃得到農村小炒松阪豬、清蒸玉露鮮魚片等豐美料理，還有XO醬炒蘿蔔糕、北海道干貝燒賣等精湛港點，以及醉香白玉腿、椒鹽小卷等人氣佳餚，整桌可供4人共享只要2,000元。

西華「澎湃小宴」除了主打最實惠的2,000元合菜，還依照不同需求設計了3,000元及4,000元合菜，全部都是四人享用。3,000元合菜增添華麗感，以松露菜脯蛋搭配九環醬牛肉、脆椒辣子雞等相當下飯的主菜，以及招牌湯品酸湯石斑魚，甜點則有黑金流沙包。4,000元合菜則專為喜愛烤鴨的饕客端出黃金脆皮烤鴨宴，吃得到北京片皮鴨、生菜鴨鬆，並以精燉八小時的豐潤港式上湯佐鴨架煮成湯品，搭配XO醬爆牛仔粒等菜色，港點吃得到鮮蝦腐皮捲、三色蝦餃等，以三種不同價位迎合饕客需求。

西華飯店提醒，以上價格須加一成服務費，另外特殊節日不適用2,000元與3,000元合菜菜單。

(工商 )