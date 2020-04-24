由於美國加州聖克拉拉郡對兩名病逝於2月份的死者進行屍檢發現，他們都是新冠肺炎患者，美媒因此認為美國於2月29日首例死亡顯然有誤，至少還要再提前3周多。此一消息正在美國發酵，也引發醫學界高度重視。大陸《環球時報》總編胡錫進為此發文呼籲世界衛生組織(WHO)參與調查，以釐清疫情傳播路線。

胡錫進指出，重新檢驗確認為新冠肺炎死者的這名57歲女性，其死亡日期是2月6日，尤其是死者沒有武漢旅行史，她肯定是新冠病毒在聖克拉拉郡的社區傳播受害者。而新冠肺炎患者死亡一般都是在染病幾周後發生，哈佛大學全球健康研究所主任傑哈認為，這名女性可能在1月初至1月中旬就已經感染了新冠病毒。目前需要回頭去檢驗1月甚至去年12月以來的更多病例，並設法找出美國是什麼時候第一次出現這種病毒的。

胡錫進推測，該女士不可能是美國的零號病人，這意味著在她染病之前，新冠病毒已經於更早的時間在美國境內傳播。這的確是非常重要的發現，它至少告訴了人們以下幾點：

第一，美國首個新冠肺炎確診病例發現於1月21日，患者是從大陸回來的旅行者。現在看來美國早期的記錄是非常不可靠的，當時的檢測手段落後和不重視導致了美國的早期感染情況是一筆糊塗賬。

第二， 2月6日去世的這名女士是美國第一名新冠肺炎死亡者嗎？仍是不確定的。最早的確診病例和死亡病例都搞錯了，意味著美國為研究疫情所建立的模型也全都錯了，指導美國抗疫的醫學研究出了重大偏差。

第三，美國政府出於政治目的要求調查中國大陸疫情的發生原因，然而在美國國內，需要搞清楚的疫情線索就有很多。

第四，上述最新發現表明，圍繞新冠肺炎的早期情況流失了大量資訊，在將它們中那些最關鍵的找回來之前，針對病毒的起源決不能妄下結論。

最後，胡錫進強烈呼籲，世衛組織應參與聯合調查美國新冠病毒感染的早期情況，確保還原真實的資訊。

(中時電子報)