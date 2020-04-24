移民署屏東縣專勤隊日前受理印尼籍失聯移工阿敏(化名)自行到案，事後發現阿敏於2016年來台從事看護工，來台不久後在印尼的先生就因罹患怪病住院，即使每月工作收入全部匯回印尼仍難以支付高額醫藥費用，為了能日夜打工賺取更高收入，在走投無路之下成為失聯移工，期盼賺取足夠的錢，將先生的病治癒好。

然而在1個多月前，阿敏的先生病情加劇，心急如焚的她想趕回印尼親自照顧先生，但因逾期時間已久，且每月所賺的錢均已匯回印尼，沒有足夠的經費負擔罰鍰及旅費，就在四處向同鄉籌錢時，聽聞移民署自4月起推行「擴大自行到案」專案，且採最低罰鍰2000元的優惠措施，阿敏立即與該隊聯繫求助。

移民官得知阿敏處境，為了替阿敏節省旅費，利用輪休日親自接送阿敏到隊上，正在辦理手續的同時，卻不幸接到印尼家人通知阿敏先生過世的消息，阿敏看著手機中先生相片泣不成聲。感同身受的移民官為了協助阿敏儘快回到印尼奔喪，送她到桃園機場搭機，阿敏離境前，頻頻向移民官道謝，讓她可以順利回到家鄉。

(中時 )