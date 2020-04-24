福興鄉衛生所設立不老健身房。（吳敏菁攝）

福興鄉衛生所設立不老健身房。（吳敏菁攝）

一起來練肌力！福興鄉衛生所設立「不老健身房」，縣長王惠美表示，縣府盤點26鄉鎮市衛生所，只要空間許可，就設「不老健身房」，目前營運和試營運已經有10所，年底將再增加3所，每年服務量可達4萬多人次，鍛鍊最強的不老族。

縣長王惠美表示，超高齡時代來臨，訓練長輩肌耐力，不僅體能更好，還能預防慢性病，加上運動同伴，日子更快活，目前已有福興、埔心、二水、田尾、社頭、竹塘、田中、溪湖、花壇及彰化市南西北等10所衛生所設置不老健身房，未來將會遍及26鄉鎮市。

福興鄉長蔣煙燈感謝把北彰化第一座不老健身房設在福興鄉，照顧福興鄉長者，鼓勵長輩前來享受縣長美意，多多運動更健康。

福興鄉衛生所主任黃駿鵬說明，參加肌力訓練，要先經過醫師運動風險評估，再由運動助理進行銀髮族功能性體適能檢測，檢測完成再由醫師安排合適的運動處方，現場的運動指導員協助高齡長者進行個別化的肌力訓練，長者的訓練完全在安全的環境下進行，讓訓練更安全更有效率。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，參考國外先進國家推動銀髮族運動經驗，首創於埔心鄉及二水鄉衛生所開辦「不老健身房」，深受青睞，推廣到10所了，除了提供運動器材、指導運動方式，還每周提供一次優質蛋白質，完全免費。

(中時 )