台中市長盧秀燕走訪東勢商圈關心店家，以消費券購買蘋果乾、新社香菇餅乾。（陳淑娥攝）

台中市長盧秀燕走訪東勢商圈關心店家。（陳淑娥攝）

新冠肺炎疫情衝擊全台經濟，台中市府推出「紓困九箭」，其中「第三箭-商圈消費券」，民眾只要在市立案輔導各大商圈消費滿200元，即可獲贈20元消費券，推出5天已發出逾7萬張，預估創造5000萬元經濟效益，台中市長盧秀燕24日親自走訪東勢商圈採買。

市長盧秀燕24日走訪東勢商圈關心店家，並採買梨山茶、東香咖啡，獲贈消費券後再購買蘋果乾、新社香菇餅乾等；由於正值防疫期間，盧秀燕脫下口罩試喝茶時，還「趕走」旁邊的人直說「要保持適當距離」，防疫相當到位。

盧秀燕指出，台中紓困第三箭，指定商圈消費獲消費券活動，自20日起至6月30日止舉行，民眾只要到各大商圈貼有「商圈限定特約」貼紙店家消費，滿額即送商圈消費券，單筆消費最高2000元送200元，下次消費時可折抵，帶動商圈店家經濟及客群回流。

「橄欖樹麵包坊」店家表示，活動推出後，不少民眾為了拿到消費券，會特地湊滿200元才結帳，對生意確實有不少幫助；東勢形象商圈發展協會理事長葉艾維指出，目前東勢有33間店家加入「商圈限定特約」，民眾使用消費券有更多選擇。

市府表示，「第三箭-商圈消費券」全台中市共有上千店家參與，也推出優惠折扣，消費者反應熱烈，5天已發出超過7萬張，預估創造5000萬元以上經濟效益。

(中時 )