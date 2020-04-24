報稅季將到來！高雄國稅局24日召開記者會指出，今年因為疫情關係，申報期限延長1個月至6月30日，申報方式也更加聰明，可透過四大超商多媒體事務機查詢碼，再返家用電腦申報系統報稅，為鼓勵民眾「在宅」報稅防疫，祭出iPad、超商禮券等多項好禮。

高雄國稅局局長蔡碧珍指出，高市約71～72萬申報數，大概會寄出45萬筆稅額試算，今年因應防疫，總局及各稽徵所等收件場所，投遞附件設在戶外，配合防疫需要，場內管控人數不超過100人，座椅也保持一定社交距離，民眾入內也需戴口罩、量測體溫及自備健保卡，國稅局人員會全程佩戴口罩。

高雄國稅局審二科長陳燕凌指出，申報時間延後至6／30，所得查調4／28起延到6／30，應行檢送證明文件7／10前，5／1勞動節等部分公告日期申報時間延長，中午加班到7點。

陳燕凌表示，退稅時間提早一個月，第一批6／30退稅，適用於6／1前網路申報、稅額試算。第二批退稅時間在7／31，則需在6／2~6／30網路申報。

另外，今年報稅新制，考慮到民眾沒有讀卡機，可以攜帶健保卡、自然人憑證，到四大超商多媒體事務機獲得「查詢碼」，配合身分證字號及戶號，再搭配家裡電腦進入申報系統則可下載所得扣除額。

高雄國稅局鼓勵民眾「在宅」報稅，凡自行透過自然人憑證、電子憑證、健保卡、四大超商取得查詢碼等，以及符合稅額試算服務、自行電話語音或在上網確認，而非使用國稅局電腦上網完成縱所稅申報，則可參加抽獎。包括桌球神童林昀儒簽名桌球拍、電子鍋、掃地機器人、空氣清淨機、iPad等，總計抽出2580位幸運兒。

(中時 )