竹塘鄉農會近年積極推廣米食，行銷良質米、台梗9號米等經典冠軍米，總幹事詹光信將主推的飄香米，研發出一系列米冰棒、飄香米乳酪和米餐包等加工美食，以創意顛覆消費者對傳統米食的印象，搶攻母親節商機。
竹塘鄉農會2017年底推出米冰棒，以台梗9號米與飄香米打成米漿作為基底原料，開發出黑糖、花生、紅龍果、芋頭，和核桃牛奶5種口味，清涼消暑且口感Ｑ彈，去年熱銷逾15萬支。
前年1名竹塘出身的食品加工業者主動找上門，將飄香米研磨成米穀粉，開發成西式餐點，幾經配方改良，研發出口感綿密清爽、完全不加麵粉雞蛋的飄香乳酪，還有添加35％糙米麩皮的米餐包。
總幹事詹光信表示，國人飲食日漸西化，導致食用米飯量越來越少，為推廣米食文化，也改變年輕族群對傳統中式米食料理的印象，因此推出較西化的加工食品。為了改良適口性，歷時8個多月才達到最佳口感，並於去年12月正式上市。
詹光信說，飄香米具保水性，有別於一般全麥麵粉製作的高纖餐包，以飄香米的糙米麩皮轉化成可溶性纖維，口感不乾硬、不扎口，今年以來米餐包已銷售4萬顆、米乳酪則賣出178盒，為搶攻母親節商機，最近也推出優惠價禮盒、加強宣傳開拓商機。
(中時 )
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