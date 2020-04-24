竹塘飄香米為竹塘農會契作的台中194號香米，在總幹事詹光信的創意下，與食品加工業者合作開發出符合西式飲食吃法的米乳酪和米餐包，令人驚豔。（謝瓊雲攝）

飄香米餐包，添加35％的香米糙米麩皮和米穀粉，不同於一般麵粉與全麥麵粉餐包，因保水性更加，吃起來口感Ｑ彈，且不乾硬不扎口，可溶性膳食纖維也更好吸收、幫助腸胃蠕動。（謝瓊雲攝）

竹塘鄉農會近年積極推廣米食，行銷良質米、台梗9號米等經典冠軍米，總幹事詹光信將主推的飄香米，研發出一系列米冰棒、飄香米乳酪和米餐包等加工美食，以創意顛覆消費者對傳統米食的印象，搶攻母親節商機。

竹塘鄉農會2017年底推出米冰棒，以台梗9號米與飄香米打成米漿作為基底原料，開發出黑糖、花生、紅龍果、芋頭，和核桃牛奶5種口味，清涼消暑且口感Ｑ彈，去年熱銷逾15萬支。

竹塘飄香米冰棒清涼消暑且口感Ｑ彈，去年全年度熱銷逾15萬支，夏季時更是每月銷量3萬支以上。（謝瓊雲攝）

前年1名竹塘出身的食品加工業者主動找上門，將飄香米研磨成米穀粉，開發成西式餐點，幾經配方改良，研發出口感綿密清爽、完全不加麵粉雞蛋的飄香乳酪，還有添加35％糙米麩皮的米餐包。

100％飄香米穀粉製作成的米乳酪，口感綿密清爽，乳香濃郁、入口即化，完全不加麵粉、雞蛋，不含麩質、蛋等過敏原。（謝瓊雲攝）

總幹事詹光信表示，國人飲食日漸西化，導致食用米飯量越來越少，為推廣米食文化，也改變年輕族群對傳統中式米食料理的印象，因此推出較西化的加工食品。為了改良適口性，歷時8個多月才達到最佳口感，並於去年12月正式上市。

詹光信說，飄香米具保水性，有別於一般全麥麵粉製作的高纖餐包，以飄香米的糙米麩皮轉化成可溶性纖維，口感不乾硬、不扎口，今年以來米餐包已銷售4萬顆、米乳酪則賣出178盒，為搶攻母親節商機，最近也推出優惠價禮盒、加強宣傳開拓商機。

飄香米餐包，添加35％的香米糙米麩皮和米穀粉，不同於一般麵粉與全麥麵粉餐包，因保水性更加，吃起來口感Ｑ彈，且不乾硬不扎口。（謝瓊雲攝）

(中時 )