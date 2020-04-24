新北》韓國瑜提議醫護普篩 侯友宜：尊重中央整體考量 19:332020/04/24 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今出席「新北市防疫基金－向健保特約藥局致敬記者會」。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜擬為全市約4000名第一線防疫醫護人員普篩，引發各界討論；對此新北市長侯友宜24日表示，防疫工作要阻絕於境外，管控於境內，建議中央以能夠承受的普篩量，排出最高危險群的篩檢優先順序，「我尊重中央整體的考量」。 新北市衛生局長陳潤秋補充，根據中央採檢指引，第一線醫護人員若有感冒、鼻塞等症狀，只要由醫師判定，就可進行篩檢，國內目前沒有社區感染、院內感染的疑慮，應暫時沒有普篩必要，「新北市現階段沒有全市醫護人員普篩的計畫」。 (中時 ) #中央 #醫護人員 #人員 #防疫 #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 美妝齊推優惠回饋醫護！這5大品牌祭「免費活動」挺抗疫英雄 00:312020/04/20 美妝 守護移工 多國語言宣導防疫 04:102020/04/20 地方新聞 英寶萊娛樂 捐贈防疫物資 04:102020/04/21 投資理財 貝克漢悶壞問台客 宅家如何保持樂觀 04:102020/04/21 娛樂新聞 感謝有你 議員爭取獎金 慰勞防疫人員 04:102020/04/22 地方新聞 世界地球日！防疫勤洗手也要環保 省水方法報你知 10:232020/04/22 生活 澎湖全縣外出戴口罩 網路一片罵聲 16:202020/04/22 社會 良心應召女 她為防疫堅持只做....每週少賺18萬 20:052020/04/22 社會 防疫從幼童做起 大崁國小響應八里區公所推廣防疫洗手歌 10:012020/04/23 社會 新北》電話疫調衍伸疑慮 侯：新北順利沒有多大問題 17:072020/04/24 政治 政治熱門新聞 韓國瑜防疫民調終出爐！高雄市民感受太嚇人... - 政治 高雄氣爆為何大逆轉？法官判決曝光...網喊4字 - 政治 酷碰券支持度悽慘！國民黨驚嘆：不忍直視... - 政治 韓國瑜到底做得好不好？年輕人竟這樣斷言 - 政治 羅志祥約群P狂嗨...兩岸數百萬網友反應一面倒？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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