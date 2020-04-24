高雄市長韓國瑜擬為全市約4000名第一線防疫醫護人員普篩，引發各界討論；對此新北市長侯友宜24日表示，防疫工作要阻絕於境外，管控於境內，建議中央以能夠承受的普篩量，排出最高危險群的篩檢優先順序，「我尊重中央整體的考量」。

新北市衛生局長陳潤秋補充，根據中央採檢指引，第一線醫護人員若有感冒、鼻塞等症狀，只要由醫師判定，就可進行篩檢，國內目前沒有社區感染、院內感染的疑慮，應暫時沒有普篩必要，「新北市現階段沒有全市醫護人員普篩的計畫」。

(中時 )