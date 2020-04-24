桃園市大園區1名女學生23日傍晚遭強拉上車性侵，警方將涉嫌的54歲王姓男子逮捕後，桃園地檢署認為，王男涉犯攜帶兇器加重強制性交罪，且有反覆實施同一犯罪及逃亡之虞，向法院聲請羈押。

據了解，王姓男子假意向女學生詢問要進入校園找老師，並稱不知道老師名字，不過有老師照片，但放在車上。拐騙學生到他車輛附近後，強押女學生上車。所幸女學生趁著王男上廁所時逃跑，並沒有受害。

王姓男子事發後，逃逸到楊梅，就準備要上國道時，警方即時攔捕，還在過程中受傷。因為夜不訊原則，一直到24日白天才開始製作筆錄。警方將王男移送桃園地檢署後，檢方認為，王男有攜帶兇器加重強制性交罪嫌，且有反覆實施同一犯罪及逃亡之虞，經當庭諭知逮捕後，向法院聲請羈押。

另外為避免被害人重複陳述造成二度傷害，立即啟動減少被害人重複作業，被害女學生在社工的陪同下，在地檢署溫馨談話室，接受檢察官訊問，完成偵訊筆錄。

(中時 )