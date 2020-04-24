中選會訂於6月6日舉行罷免高雄市長韓國瑜投票，有媒體披露，若韓最終被罷免掉，參選黨主席機率高，且近日韓首肯出任中常委，就是參選黨魁的起手式。對此，江啟臣晚間接受廣播專訪直言「想太多」，沒必要預先揣測。他也說，韓國瑜與黨中央要「各司其職」，並稱讚韓國瑜上任一年多來，市政表現不錯。

江啟臣還說，誰要參選黨魁是其權利，怎麼知道是韓國瑜，搞不好明年有其他人要來角逐。

江啟臣指出，15位藍營縣市長都對國民黨的未來十分關心，也認為黨中央與地方溝通聯繫很重要，不管是不是指定中常委，反問難道不是中常委就不溝通不重要嗎？而且他和15縣市長都可直接聯繫，面對面拜訪也行，還預告週六要去金門。

如何助韓挺過罷免危機？江啟臣表示，國民黨始終希望韓國瑜能獲得民眾的支持與認同，韓國瑜要憑藉市政讓市民信服，而黨中央也要做好黨內改革、為民喉舌，「各司其職，做好本分」。

江啟臣強調，選舉是爭取民眾出來投票給你，罷免雖然是公民權，但選舉與罷免的戰場不同，但不便對外透露策略。

至於是否動員基層反罷免，江啟臣說，大家都很關心，且挺韓的支持者更希望市民不出來投票，在行動上就靠韓國瑜與高雄市政府做好市政，顧好防疫，就能凸顯沒有一定要罷韓的必要性。

江啟臣指出，民眾對高雄市政滿意度不差，韓國瑜在高雄執政1年多來，成績表現已超過過去民進黨執政表現，「從市政角度來看市長表現，基本上高雄做得不錯」。

詢及是否會在進一步到高雄力挺韓國瑜，江啟臣表示，這要看場合與時機，但他跟藍營15縣市長，特別是3個直轄市，「電話拿起來就可連絡，溝通無礙」。

(中時 )