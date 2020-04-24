新冠肺炎疫情未歇，新北市新店區公所林煌源區長為代表市長侯友宜表達對轄區內第一線防疫人員的感謝之意。（新店區公所提供／葉書宏新北傳真）

新冠肺炎疫情未歇，新北市新店區公所林煌源區長為代表市長侯友宜表達對轄區內第一線防疫人員的感謝之意。（新店區公所提供／葉書宏新北傳真）

新冠肺炎疫情未歇，新北市新店區公所林煌源區長為代表市長侯友宜表達對轄區內第一線防疫人員的感謝之意，於今（24日）下午特別準備1200盒水果禮盒及1500杯咖啡，致贈投入防疫工作的61家藥局、公所同仁、防疫志工、消防局第四救災救護大隊、警察局新店分局、衛生所及清潔隊，慰勞他們的辛苦與付出。

新店區長林煌源表示，自新型冠狀肺炎爆發以來，即配合中央執行入境民眾居家檢疫及健康關懷相關工作，截至本(4)月23日止，新店區居家檢疫民眾達2,882人，轄內各單位為守護市民健康皆全力投入防疫工作，防疫人員的付出也得到各界肯定。合銘建設有限公司黃正勝董事長有感於防疫人員的辛勞，日前捐贈善款供新店區作為防疫工作使用，並向第一線同仁表達嘉勉致意。

林煌源表示，防疫工作團隊每天除由區公所同仁、里長及防疫志工進行電話關懷、協助送達防疫關懷包及送餐；清潔隊也持續進行公共區域的消毒作業，處理居家檢疫的垃圾；警察分局則配合處理各種突發狀況與個案追蹤作業，避免居家檢疫者趴趴走造成防疫破口；衛生所也盡全力進行各項疫調及檢疫作業。

除公部門外，也特別感謝轄內61家藥局無私奉獻時間和人力，配合政策協助口罩販售，這段時間全體防疫人員都非常辛苦，因而想藉此感謝同仁的辛勞，也為同仁加油打氣。

新冠肺炎疫情尚未穩定之前，尚有許多不確定因素，林煌源提醒，市民務必配合市府及中央疫情指揮中心勤洗手、戴口罩、保持社交距離等相關措施，全民共同攜手防疫，一起平安度過疫情。

(中時 )