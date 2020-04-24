藝人梁佑南母親三年前罹患中度失智症，因狀況非常不好，醫生建議下住進安養院，半年前一次探望，母親提出想一同回家、陪她去拍戲的念頭，讓她感到非常難過與自責。梁今(24日)接受《中時電子報》訪問淚崩與母親感性告白。

梁佑南談到失智母親數度淚崩。(照片/邱子軒 拍攝)

因近日逢肺炎疫情關係，梁佑南母親所居住的安養所，親友只能透過視訊見面，不得進入安養空間近距離接觸，有次梁前往探視母親，和她視訊連線時，媽媽便問「妳在哪裡?怎麼不上來呢?」梁難過表示「疫情關係，我現在不能上去，等疫情落幕我就能上去找你了。」梁更淚崩談到「已經好久沒有擁抱媽媽，希望疫情趕快結束，我就可以抱媽媽，都不知道她有沒有變瘦了。」

梁佑南與母親感情非常好。(照片/翻攝《梁佑南》臉書)

梁佑南憶起小時候脾氣不好，每次哭鬧媽媽就會買可樂安撫我，心目中總覺得，只要遇到困難就有可樂喝，因為媽媽什麼事都會答應我，現在我想買很多、很多可樂孝敬她。梁數度淚崩向母親告白「我真的很愛你，答應我不要離開我，讓我隨時煮東西給你吃，帶你去散步。」

母親節將至，梁佑南向最愛的母親感性告白「雖然是住在護理之家裡，每天都要很開心，你的人一直都在我心裡，我每天都很想你，你也要把自己照顧好」梁更像母親哭喊「我很愛你，不可以丟掉我，好不好?」

(中時電子報)