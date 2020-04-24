刑事局偵查第一大隊去年接獲民眾檢舉，指臉書某社團管理員涉嫌以社團平台，提供兩岸玉石直播主進行直播拍賣，並居中代收貨款，除向賣家收取手續費外，亦規定買賣雙方貨款需以固定的人民幣匯率兌換，涉嫌違反銀行法，警方隨即與基隆市刑大、第一分局、北市大安分局共組專案小組，報請新北地檢署檢察官何國彬指揮偵辦。

警方調查，該臉書社團負責人是透過以萬姓男子為首的地下匯兌集團進行洗錢，萬嫌利用旗下兩名陸配員工，專替在台陸配、親屬及中小企業，匯款往返兩岸，標榜匯款即刻到帳、先匯兌再付款，並提供到府收款等客製化服務，且因成員具大陸籍背景，更讓客戶更為安心。

專案小組兵分多路持拘票及10張搜索票執行拘提、搜索，查獲萬嫌等4人，查扣現金193萬元、人民幣6700元，及金融卡、銀行存簿、行動電話、U盾、點鈔機、電腦主機等大批贓證物。

萬嫌供稱，每次匯兌抽取0.2％至1％手續費，及千分之一至千分之二匯差；警詢後，依涉嫌違反銀行法等罪嫌移送法辦。

(中時 )