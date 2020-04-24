英國泰晤士報高教特刊公布「2020世界大學影響力排名」，東海大學與台大同樣位列全台第3，且為私校第1。（東海提供／林欣儀台中傳真）

英國泰晤士報高教特刊公布2020「世界大學影響力排名」，東海大學位居全台第3、私校第1。圖為該校舉辦大學入門活動。(東海提供／林欣儀台中傳真)

英國泰晤士報高教特刊（THE）公布2020「世界大學影響力排名」，台灣共12所學校上榜，其中，東海大學今年首度參加，與來自全球767間學校一同受評，一舉奪下佳績，與台灣大學並列全球排名101至200名間，位居全台第3、私校第1名。

世界大學社會影響力排名（University Impact Rankings）是以聯合國發表的終結貧窮、終結飢餓、健全生活品質等17項永續發展目標（SDGs）為評比標準，針對各大學教學產研能量轉化的對世界永續發展貢獻度做排名，展現大學社會責任（USR）的具體推動成效。

除躋身全球前200大，東海在「淨水與衛生」項目更位列世界第10名，顯見其推動的「誠食、好氣、靚水、共善」USR計畫，以及與市府共同攜手整治東大溪計畫等，都對校園、社區的永續發展深具影響；另東海也在「可負擔能源」、「永續城市」分別排名世界第46、92名，反映出學校針對節能減碳、智慧校園與高齡主題等議題的投入獲得肯定。

「此排名呈現東海大學近年來在永續議題上的投入與成效！」校長王茂駿表示，學校長期關注環境議題，持續發展文化、社會、經濟與生態四大永續，率先成立「大學社會責任策略發展委員會」，且於校內實施智能節電、生態農場與東大溪水環境改善計畫，連續2年獲得台中市低碳永續城市傑出貢獻獎。

東海大學社會責任推動USR計畫總主持人兼副校長詹家昌指出，為確實執行USR計畫，學校編制社會責任報告書、也針對其中長期效益做評估並尋求改進，也回應國際社會主流，是獲得評比肯定的重要原因。此外，東海也獲「天下US大學公民調查」私校第3名，並於環境永續面向為私校第1，在社會參與方面也擁有高度肯定。

(中時 )