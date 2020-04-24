受新冠肺炎疫情衝擊，國內文創產業雖有文化部補助保障，但在外貿協會協助下「2020年台灣文創產業商務洽談媒合會」透過線上視訊洽談，亦邀來德國MUSON、日本KMK等大型集團採購，總計媒合70場文創洽談。
貿協指出，主要邀請國外買主及台灣供應商透過視訊軟體，進行遠距即時一對一洽談，自22日至24日連續三天馬拉松式進行，邀請到印度、德國、日本及中國大陸等4國、11家買主參與，其中有德國MUSON為其博物館禮品店及文化中心挑選合適紀念商品；日本KMK尋找在日本市面上還未見過的創意生活用品，亦將推廣至電視購物通路，而中國大陸江蘇原力動畫則是洽談台灣優質動漫IP授權。
貿協表示，此次台灣業者預約報名熱烈，參加洽談達120場次，最後經審核共協助56家次業者進行70場次精準媒合。
參與視訊洽談的台灣業者表示，因疫情使得實體推廣活動大受影響，貿協辦理的線上視訊洽談，猶如注入一劑強心針，打破國界限制，在國內即可向遠在千里外的買主介紹產品及服務。德國買主提到，他們運用貿協視訊媒合機制，此次和曾經在國際展覽中接洽過的廠商鈑研精工、台灣龍盟洽談，更進一步延續合作商機。
(工商 )
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