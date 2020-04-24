經濟部21日起受理製造業及服務業等艱困企業薪資及營運資金補助，經濟部次長曾文生今天表示，業者申請補助，只要備齊文件七天內可完成審查並核撥。

曾文生表示，目前審查已申請紓困的製造業及技術業，有47家已核撥補貼，共核撥出1.09億元，商業服務業核撥了16件，已撥出2,200萬元，另外，會展產業的申請案已核撥37家、1,158萬元。

經濟部共祭出383億元供業者申請補貼，不過，目前只核撥出1億多元，曾文生說，這是因為才剛開辦，未來作業將會加速進行。

經濟部表示，凡有稅籍登記的相關業者，營業額衰退達50％的艱困企業，將補貼企業正職員工三個月經常性薪資費用四成，每月上限2萬元，及以正職員工數乘以1萬元補貼一次性營運資金。目前已從本月21日開放受理申請，受理申請期限到7月31日止，申請文件包括申請書、勞保投保名單、薪資清冊等。

(工商 )