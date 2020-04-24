凱基證券運用數位平台技術結合社群工具，打造【凱基樂活投資人】LINE官方帳號，毋須額外下載APP，一站搞定從線上開戶到串連下單、查詢個股報價、走勢及K線圖，並定期推出數位雜誌【凱基樂活投資誌《K-LOHAS》】。凱基證券表示，金融市場因疫情波動加劇，可善用定期定額，平均投資成本，增加獲利機會。

【凱基樂活投資人】LINE官方帳號提供個人化一站式服務的理財輔助工具，客戶可透過帳號綁定功能，直接查詢個人化的委託、成交回報及庫存市值等資料。

凱基證券表示，透過定期定額方式買股，除了抗震盪、小額即可入手外，因持股分批分時進場，可有效平均投資成本，增加獲利機會。

數位雜誌【凱基樂活投資誌《K-LOHAS》】定期推出，以「投資為主、樂活為輔」的內容，採深入淺出的方式剖析財經市場趨勢，邀請理財專家、股市投資達人等撰寫專欄及錄製影片，已累積高達40萬的瀏覽人次。樂活單元則涵蓋質感生活的品析文，主題包括咖啡、美酒、手作、養生等。

即日起至4/30止，綁定凱基樂活投資人LINE帳號，並透過電子交易成功新增且完成扣款任一筆台股定期定額，可參加抽獎活動，詳情參考【凱基樂活投資人】LINE官方帳號說明。

(工商 )